La Tunisie enregistre 173 nouveaux dÃ©cÃ¨s en un jour, l’indiscipline des citoyens pendant l’AÃ¯d fait peur

La Tunisie enregistre 173 nouveaux décès en un jour, l’indiscipline des citoyens pendant l’Aïd fait peur

La crise sanitaire s’exacerbe de jour en jour, avec la crainte que l’Aïd el-Idha qui sera célébré demain, ne soit une occasion pour un nouveau rebond de la pandémie.

En dépit de l’aggravation de la situation épidémique, et de l’interdiction de la circulation entre les gouvernorats décrétée par le gouvernement du 08 au 31 juillet, les Tunisiens ne sont pas tout à fait persuadés de devoir se confiner, et se garder de se déplacer et de se rassembler pendant cette grande fête, généralement passée en famille.

L’indiscipline des citoyens inquiète et l’hypothèse que le scénario de l’Aïd el-Fitr ne se reproduise n’est pas exclue.

Les choses sont déjà extrêmement graves dans certaines régions hautement touchées, où les hôpitaux se débattent dans des difficultés immenses, accentuées par la pénurie d’oxygène, une situation à laquelle les autorités ont tenté de remédier, en réorganisant la répartition de ce produit vital sur les différents établissements de soins, et en intensifiant le recours à l’importation.

La situation est ce qu’elle est, le pays enchaîne les records des nouveaux cas de contamination et des décès.

Le ministère de la Santé a recensé à la date du 17 juillet 173 nouvelles disparitions des suites du Covid-19, portant le bilan à 17 527 décès depuis le début de l’épidémie.

A la même date, quelque 5 435 nouveaux cas ont été dépistés positifs au virus, après la parution des résultats de 17 463 analyses, soit un taux de positivité de 31,12 %.

Le bilan passe, désormais, à 546 233 contaminations sur un ensemble de 2 096 314 analyses en laboratoire.

Parallèlement, 2 595 malades ont été déclarés remis de la maladie, faisant passer le total à 432 241 guérisons.

Les structures de soins accueillent, à ce stade, 4 816 malades, dont 4 231 dans les hôpitaux et 585 dans les cliniques. 668 malades sont, par ailleurs, placés en réanimation, et 154 sous respiration artificielle.

Avec les 190 admissions intervenues les dernières 24 heures, quelque 21 933 malades auront été pris en charge dans les établissements sanitaires depuis l’avènement de pandémie.

Gnetnews