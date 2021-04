La Tunisie et la SFI signent un accord pour l’amélioration du climat des affaires

La Tunisie et la Société financière internationale (SFI), organisation du Groupe de la Banque mondiale consacrée au secteur privé, ont signé hier lundi, un mémorandum d’entente, portant sur « un appui technique pour l’amélioration du climat des affaires et de l’investissement », en présence de représentants de l’Union européenne et de l’ambassade de Suisse en Tunisie.

Conclu par le ministre de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement, Ali Koôli, et le représentant-résident de la SFI à Tunis, Georges Joseph GHORRA, cet accord vise à fournir un soutien technique pour améliorer davantage le climat de l’investissement et des affaires, et le développer à travers la réalisation d’études, et de consultations en la matière, avec un financement mixte de la part des trois parties.

Cette convention intervient « en consolidation des efforts du gouvernement dans le cadre de son programme de réforme visant à promouvoir le climat des affaires et à améliorer la capacité compétitive de la Tunisie dans le domaine de l’investissement, notamment sur les plans institutionnel et législatif », a affirmé le ministre.

Georges Joseph Ghorra a dit les dispositions de son organisation à présenter le soutien nécessaire à même d’aider la Tunisie à améliorer son classement dans les rapports internationaux, notamment dans le « Doing business ».

Ghorra a mis l’accent sur l’importance des réformes à ce sujet, et leurs répercussions positives sur l’incitation du secteur privé à l’investissement et à une participation plus importante à l’activité économique.

Le représentant de l’Union européenne a affirmé les dispositions à poursuivre le soutien de la Tunisie, en matière de mise en exécution de ses programmes de réforme et de sa transition économique globale.

Gnetnews