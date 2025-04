La Tunisie lance l’opération « Travel Vibes » pour séduire le marché touristique allemand

Dans le cadre de sa stratégie de relance et de diversification des marchés émetteurs, l’Office national du tourisme tunisien (ONTT) a donné ce lundi 28 avril 2025 le coup d’envoi à une ambitieuse opération promotionnelle baptisée « Travel Vibes Tunisie », organisée jusqu’au 2 mai en partenariat avec la compagnie allemande Discover Airlines (groupe Lufthansa), la chaîne hôtelière Iberostar, et la plateforme ExpoPoint.

L’initiative réunit près de 180 agents de voyages venus de toute l’Allemagne, conviés à un voyage de découverte à travers les principales destinations touristiques tunisiennes. Au programme : Monastir, Mahdia, Sousse, Port El-Kantaoui, Kairouan et El Jem, avec un accent particulier mis sur la valorisation du patrimoine culturel national.

L’objectif est clair : renforcer la visibilité de la Tunisie sur le marché allemand, stimuler les ventes pour les saisons estivale et hivernale, et consolider les partenariats entre les acteurs du tourisme tunisien et leurs homologues allemands. Il s’agit également de montrer, à travers des expériences immersives, la diversité et la richesse de l’offre touristique tunisienne, au-delà des classiques séjours balnéaires.

Outre les marchés traditionnels européens, les autorités tunisiennes misent également sur le développement des flux touristiques en provenance de la Chine, de l’Égypte et de l’Irak, tout en réactivant les pistes nord-américaines et sud-américaines, longtemps négligées. Un virage stratégique pour une destination en quête de nouveaux horizons.

Gnetnews