Dix entreprises tunisiennes participent à la foire de Hanovre, le plus grand salon de l’intelligence artificielle et de la technologie industrielle

La Tunisie participe, pour la première fois, à la foire de Hanovre de la Technologie industrielle, qui se tient du 22 au 26 avril 2024 dans la ville allemande, avec la participation de 10 PME industrielles, et des start-ups dans le domaine des nouvelles technologies, et de l’industrie intelligente, sous le signe de « l’industrie intelligente ».

Cette participation s’inscrit dans le cadre du passage à l’industrie intelligente 4.0, dont le ministère a commencé la mise en œuvre depuis 2018.

Ouvrant le stand tunisien, la cheffe de cabinet du ministère de l’Industrie, Ahlem Béji, a indiqué que cette participation vise à développer l’industrie nationale, et à consolider l’image de la Tunisie, en tant que site polarisant les investissements industriels, a fortiori en présence d’une infrastructure technologique, importante et développée, à faire connaître le système tunisien dans les domaines de l’invention et de l’industrie intelligente 4.0, notamment auprès des entreprises et organisations internationales, et de nouer des relations de partenariat industriel, académique et stratégique avec des entreprises et organisations internationales participant à ce salon.

Le salon de Hanovre a enregistré la participation de plus de 4 mille exposants et 300 startups ; 14 mille produits ont été exposés.

Environ 130 mille visiteurs devront affluer vers le salon, au cours de cette édition, qui s’est distinguée par l’exposition des technologies les plus modernes, liées essentiellement, aux secteurs de l’industrie intelligente, 4.0, de l’intelligence artificielle, de la production décarbonée, et de l’énergie de l’hydrogène vert.

Dix entreprises tunisiennes participent au salon de Hanovre :

1- FAlKU Robotics

2-ioWaves

3-SAMM

4-BQUBE ITS

5-ACCENT

6-ENOVA ROBOTICS

7-Advantry X

8- Atelier isa

9- Watersec

10- INDUSTRY X.0

