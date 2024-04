La Tunisie préoccupée par l’évolution de la situation au Moyen-Orient

« La Tunisie suit avec une grande préoccupation l’évolution de la situation au Moyen-Orient et rappelle ses avertissements précédents selon lesquels le fait que l’entité sioniste ait la main libre et le silence sur sa violation persistante du Droit International entraîneront de graves conséquences, menaçant la sécurité et la stabilité de la région et du monde entier ».

Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, la Tunisie presse la communauté internationale « à assumer ses responsabilités dans le maintien de la sécurité et de la stabilité des pays et des peuples de la région, en imposant, rapidement, une cessation immédiate et permanente de l’agression contre la Palestine, et une levée complète du siège du Peuple Palestinien, en lui permettant l’acheminement des secours nécessaires sans condition, en empêchant toute tentative d’élargir le cercle de la guerre dans la région ».

L’Iran avait mené ce week-end une attaque contre l’Etat hébreu, en y lançant plus de 300 drones et missiles balistiques, en représailles à l’attaque perpétrée par l’entité sioniste contre le consulat iranien à Damas, au cours de laquelle plusieurs gardes de la révolution iraniens ont péri.

