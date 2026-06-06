La Tunisie repart de Bruxelles avec une Manita
06-06-2026
AprÃ¨s la courte dÃ©faite en dÃ©but de semaine face Ã l’Autriche, la sÃ©lection tunisienne de football vient de terminer sa phase de prÃ©paration pour le Mondial 2026 avec la plus mauvaise des maniÃ¨res.
A Bruxelles, les joueurs de Lammouchi ont offert une piÃ¨tre qualitÃ© de jeu et une prestation honteuse, repartant enfin avec une lourde dÃ©faite (5/0). Un festival offensif de la Belgique qui n’a jamais forcÃ© face Ã une Tunisie sans aucune imagination, sans organisation ni mÃªme un amour propre.
La dÃ©lÃ©gation partira dimanche en direction du Mexique. Le premier rendez-vous sera face au Japon pour le compte du premier match du Mondial.
Lire aussi
Foot Tunisie Sabri Lammouchi : Â«Â C’Ã©tait un cauchemar.
Foot international La Tunisie repart de Bruxelles avec une Manita
Foot international Amical : Formation rentrante de la Tunisie face Ã
Foot international Classement FIFA : La Tunisie gagne trois places