La Tunisie repart de Bruxelles avec une Manita

AprÃ¨s la courte dÃ©faite en dÃ©but de semaine face Ã l’Autriche, la sÃ©lection tunisienne de football vient de terminer sa phase de prÃ©paration pour le Mondial 2026 avec la plus mauvaise des maniÃ¨res.

A Bruxelles, les joueurs de Lammouchi ont offert une piÃ¨tre qualitÃ© de jeu et une prestation honteuse, repartant enfin avec une lourde dÃ©faite (5/0). Un festival offensif de la Belgique qui n’a jamais forcÃ© face Ã une Tunisie sans aucune imagination, sans organisation ni mÃªme un amour propre.

La dÃ©lÃ©gation partira dimanche en direction du Mexique. Le premier rendez-vous sera face au Japon pour le compte du premier match du Mondial.