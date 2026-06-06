La Tunisie repart de Bruxelles avec une Manita

06-06-2026

AprÃ¨s la courte dÃ©faite en dÃ©but de semaine face Ã  l’Autriche, la sÃ©lection tunisienne de football vient de terminer sa phase de prÃ©paration pour le Mondial 2026 avec la plus mauvaise des maniÃ¨res.

A Bruxelles, les joueurs de Lammouchi ont offert une piÃ¨tre qualitÃ© de jeu et une prestation honteuse, repartant enfin avec une lourde dÃ©faite (5/0). Un festival offensif de la Belgique qui n’a jamais forcÃ© face Ã  une Tunisie sans aucune imagination, sans organisation ni mÃªme un amour propre.

La dÃ©lÃ©gation partira dimanche en direction du Mexique. Le premier rendez-vous sera face au Japon pour le compte du premier match du Mondial.

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