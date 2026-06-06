Sabri Lammouchi : Â«Â C’Ã©tait un cauchemar. J’ai honteÂ Â»

06-06-2026

AprÃ¨s la cinglante dÃ©faite encaissÃ©e en amical (5/0) face Ã  la Belgique, le sÃ©lectionneur Sabri Lammouchi a dÃ©clarÃ© en confÃ©rence de presse : Â«Â Je ne suis pas un rÃªveur mais je suis venu pour faire rÃªver. Maintenant, c’est clair que ce ne sera pas avec ce match lÃ . C’Ã©tait plutÃ´t un cauchemar. J’ai honte de cette prestation, mais nous devons rapidement passer Ã  autre chose. Nous partons dimanche au Mexique. Les choses vont trÃ¨s vite. Notre premier match au Mondial ? Je ne voudrais pas que beaucoup de choses se rÃ©pÃ¨tentÂ Â».

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