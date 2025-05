L’Aïd al-Adha prévu pour le vendredi 6 juin 2025 selon les calculs astronomiques

La célébration de l’Aïd al-Adha, l’une des fêtes les plus importantes du calendrier musulman, est attendue pour le vendredi 6 juin 2025, selon les projections astronomiques publiées par la Cité des Sciences de Tunis.

D’après ces prévisions, le mois de Dhou al Hijja 1446 devrait débuter le mercredi 28 mai. Par conséquent, le jour de Arafat, moment culminant du pèlerinage à La Mecque, serait observé le jeudi 5 juin, ce qui fixe l’Aïd au lendemain, vendredi 6 juin.

Le communiqué précise que le coucher du soleil à Tunis interviendra le mardi 27 mai à 19h31, suivi du coucher de la lune à 20h28, soit 57 minutes plus tard. Cette configuration astronomique permettra une observation du croissant lunaire, au télescope dans un premier temps, voire à l’œil nu si les conditions atmosphériques le permettent.

La plupart des pays musulmans ayant entamé le mois de Dhou al Qaada le 29 avril, la date du 27 mai correspondra au 29 du mois lunaire, moment traditionnellement dédié à l’observation du croissant annonçant le début du mois de Dhou al Hijja.

La conjonction lunaire, phénomène marquant la naissance de la nouvelle lune, se produira le 27 mai à 4h02 (heure tunisienne). Elle ne sera pas observable à l’œil nu dans les régions les plus au sud de l’Amérique, de l’Afrique et de l’Asie. En revanche, elle pourra être vue au télescope dans certaines zones du sud de l’Amérique, du centre de l’Afrique et du nord de l’Asie, et à l’œil nu depuis le nord de l’Afrique, une grande partie de l’Europe, ainsi que le nord et le centre de l’Amérique.

Comme chaque année, les autorités religieuses confirmeront la date officielle de l’Aïd après observation du croissant lunaire.

Gnetnews