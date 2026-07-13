L’ANME lance une campagne de sensibilisation pour rationaliser la consommation d’électricité cet été

À l’occasion de la saison estivale et de la hausse de la demande en électricité qui l’accompagne, l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME) a lancé une série de spots de sensibilisation destinés à ancrer une culture de consommation énergétique raisonnée et à encourager les citoyens à adopter des gestes simples au quotidien, susceptibles de réduire la consommation d’électricité, notamment durant les périodes de pointe.

À travers cette campagne, diffusée sous forme de vidéos sur sa page Facebook officielle, l’Agence a rappelé que l’électricité constitue un élément essentiel de la vie quotidienne, appelant à une mobilisation collective de l’ensemble des consommateurs afin d’en préserver les ressources, d’en rationaliser l’usage et d’alléger ainsi la pression sur le réseau électrique national.

Climatisation : une température recommandée de 26°C

Concernant l’utilisation des appareils de climatisation, l’ANME recommande de régler la température sur 26°C, un seuil jugé suffisant pour garantir le confort tout en limitant une consommation excessive d’énergie.

Limiter l’usage des appareils énergivores aux heures de pointe

L’Agence appelle également à éviter l’utilisation des appareils électroménagers les plus énergivores — fours électriques, machines à laver, aspirateurs, sèche-linge ou encore fers à repasser — durant la période de pointe, comprise entre 11h00 et 16h00, et à reporter leur usage en dehors de cette plage horaire afin de contribuer à alléger la pression sur le système électrique.

L’ANME insiste par ailleurs sur l’importance de l’entretien régulier des appareils électroménagers, un facteur qui contribue à améliorer leur rendement, à réduire leur consommation énergétique et à prolonger leur durée de vie.

Appareils électriques et électroniques : éviter la consommation en veille

Dans le même esprit, l’Agence invite les citoyens à ne pas laisser les appareils électriques et électroniques branchés lorsqu’ils ne sont pas utilisés — téléviseurs, ordinateurs, chargeurs — une pratique qui engendre une consommation d’électricité inutile. Elle recommande d’éteindre les lumières et de débrancher les appareils avant de dormir ou de quitter le domicile, en particulier en cas de départ prolongé.

Cette campagne de sensibilisation s’inscrit dans le cadre des efforts continus de l’ANME pour promouvoir la culture de l’efficacité énergétique et encourager les citoyens à adopter des pratiques responsables, contribuant à rationaliser la consommation d’électricité durant les mois d’été, habituellement marqués par une forte hausse de la demande énergétique.