Zaghouan : l’incendie du mont Echahma définitivement circonscrit après plus de 40 heures d’efforts

Les unités de la Protection civile, en coordination avec les équipes d’intervention de la Direction générale des forêts, les membres de la commission régionale de lutte contre les catastrophes et l’organisation des secours, ainsi qu’avec l’appui de l’Armée de l’air, sont parvenues à maîtriser, lundi matin vers 6h00, l’incendie qui s’était déclaré samedi soir au mont Echahma, dans la délégation de Zaghouan.

Cette opération a nécessité plus de 40 heures d’interventions continues sur le terrain, mobilisant d’importants moyens humains et logistiques afin de contenir la propagation des flammes.

Selon les services du gouvernorat de Zaghouan, l’incendie a endommagé de vastes superficies du couvert forestier, notamment des forêts de pins d’Alep et de « Chaâra », ainsi que plusieurs arbres situés dans des exploitations agricoles proches de la zone forestière. Une évaluation détaillée des pertes est en cours.

Malgré la maîtrise du sinistre, les équipes poursuivent les opérations de refroidissement et de surveillance afin de prévenir toute reprise du feu, notamment en raison du relief difficile de la région et des conditions météorologiques marquées par de fortes chaleurs et des vents violents, qui avaient favorisé la propagation rapide des flammes.

D’importants moyens humains et matériels mobilisés

Les opérations d’extinction ont mobilisé 13 camions d’incendie de l’Office national de la Protection civile, renforcés par 10 autres véhicules d’intervention ainsi que des équipements fournis par la Direction générale des forêts, l’unité spécialisée de la Protection civile de Naâssen, l’École nationale de la Protection civile et le Centre de protection des forêts de Radès. Des équipes venues des gouvernorats de Siliana, Ben Arous, Sousse et Kairouan ont également pris part aux opérations, dans le cadre de la coordination entre les différentes structures intervenantes.

Près de 150 officiers et agents issus de différents corps ont été mobilisés durant l’intervention, avec un renforcement progressif des effectifs afin d’assurer la continuité des opérations. L’appui aérien de l’Armée de l’air — hélicoptères et avions C-130 spécialisés dans la lutte contre les incendies — a par ailleurs joué un rôle important dans l’encerclement des flammes et la limitation de leur extension.

Suivi sur le terrain des autorités régionales

Le gouverneur de Zaghouan, Karim Berneji, a suivi sur place les différentes phases de l’intervention depuis le déclenchement du feu, en présence du directeur régional de la Protection civile et du responsable des forêts. Le directeur général de l’Office national de la Protection civile s’était également rendu, dès dimanche, sur le site de l’incendie, accompagné d’une délégation de la Direction générale des forêts, afin de renforcer la coordination et la mobilisation des moyens nécessaires.

Pour protéger les habitants et les biens, plusieurs camions d’incendie ont été positionnés à proximité des habitations situées près de la forêt, et des coupe-feux ont été aménagés autour de la zone sinistrée afin de prévenir toute reprise des flammes.

Des équipes de surveillance resteront mobilisées jour et nuit jusqu’à l’extinction totale des foyers résiduels et la sécurisation complète du site. Les autorités locales ont appelé à maintenir la vigilance et à respecter les mesures de prévention, afin de limiter les risques de nouveaux incendies et de préserver le patrimoine forestier de la région.