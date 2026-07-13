Nouvelles explosions dans le sud de l’Iran près du détroit d’Ormuz

Une agence de presse iranienne a rapporté, ce lundi, des explosions d’origine encore inconnue dans deux zones du sud de l’Iran, à proximité du détroit d’Ormuz, alors que les échanges de frappes se poursuivent entre Téhéran et Washington.

Selon l’agence Mehr, citée par des médias locaux, des habitants ont indiqué avoir entendu, lundi en milieu de journée, des explosions près de Bandar Abbas ainsi que sur l’île de Qeshm, dans le sud du pays. La même source précise que ces explosions, survenues à l’écart des zones urbaines, semblent provenir de la côte ouest de Bandar Abbas.

L’agence a également évoqué la possibilité d’affrontements dans le Golfe entre l’Iran et les États-Unis, sans fournir de précisions supplémentaires sur l’origine exacte de ces explosions.

Ces nouveaux incidents s’inscrivent dans une escalade qui dure depuis plusieurs jours entre Washington et Téhéran, marquée par des vagues successives de frappes américaines sur les côtes sud de l’Iran — notamment à Bandar Abbas, Sirik, Jask et sur l’île de Qeshm — en représailles à des attaques iraniennes contre des navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz. L’Iran a de son côté revendiqué des tirs de représailles contre des installations militaires américaines au Bahreïn, au Koweït, ainsi qu’en Jordanie et à Oman.