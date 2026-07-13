Vague de chaleur : le ministère de la Santé appelle à la vigilance

Depuis la fin de la semaine dernière, les températures enregistrent une forte hausse, dépassant parfois de 10 degrés les moyennes saisonnières habituelles. Selon les prévisions météorologiques, cet épisode caniculaire devrait se maintenir tout au long de la semaine.

Face à cette situation, le ministère de la Santé invite les citoyens à adopter les précautions nécessaires afin de limiter les risques liés aux fortes chaleurs. Parmi les principales recommandations figurent le fait de boire régulièrement de l’eau en quantité suffisante, même sans ressentir la soif, d’éviter toute exposition directe au soleil entre 11h00 et 16h00, et de privilégier les espaces frais et ombragés.

Reconnaître les signes d’un coup de chaleur

Le ministère insiste sur l’importance de rester attentif aux signes d’épuisement liés à la chaleur : maux de tête persistants, fatigue intense, hausse de la température corporelle, nausées ou pertes de connaissance. En cas d’apparition de ces symptômes, il est recommandé de se rendre rapidement à l’établissement de santé le plus proche pour bénéficier d’une prise en charge adaptée.

Les bons réflexes à adopter

Pour limiter les effets de la chaleur, le ministère recommande de :

porter des vêtements légers, de préférence en coton, et se protéger du soleil à l’aide d’un chapeau ou d’un parapluie ;

aérer les logements tôt le matin et en soirée, puis fermer fenêtres, volets ou rideaux durant les heures les plus chaudes ;

accorder une attention particulière aux personnes vulnérables, notamment les enfants et les personnes âgées ;

faire boire régulièrement les enfants et éviter les activités physiques intenses aux heures chaudes ;

surveiller l’apparition de signes inhabituels tels que vertiges, maux de tête, fatigue extrême ou température corporelle élevée ;

veiller à une bonne hydratation des personnes âgées et consulter rapidement un médecin en cas de symptômes préoccupants.

Le ministère rappelle enfin qu’il ne faut jamais laisser un enfant, une personne âgée ou toute autre personne dans un véhicule fermé et stationné, même pour une courte durée : la température intérieure d’un véhicule peut grimper très rapidement et entraîner des complications graves, voire mortelles.

En cas de sortie à la plage, il est conseillé d’éviter les expositions prolongées au soleil, d’utiliser une protection solaire adaptée et de boire de l’eau régulièrement.