L’avion d’Ursula von der Leyen victime d’un brouillage GPS en Bulgarie, Bruxelles soupçonne la Russie

01-09-2025
ursula - von - der - leyen

L’avion transportant la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a été la cible d’un brouillage GPS lors de son arrivée en Bulgarie, dimanche 31 août 2025, dans le cadre de sa tournée diplomatique en Europe de l’Est. L’appareil a toutefois pu atterrir sans difficulté à l’aéroport de Plovdiv, le pilote ayant eu recours à une carte papier, selon les informations du Financial Times.

Les autorités bulgares ont confirmé l’incident, précisant que les services de contrôle aérien avaient immédiatement proposé une autre approche grâce aux systèmes de navigation terrestres. La Commission européenne pointe la Russie, évoquant une « stratégie d’intimidation » désormais fréquente. « Nous sommes habitués aux menaces et intimidations qui caractérisent le comportement hostile de la Russie », a déclaré la porte-parole de la cheffe de l’exécutif européen, Arianna Podesta. Le Kremlin, par la voix de Dmitri Peskov, a qualifié ces accusations d’ « erronées ».

Selon l’Autorité bulgare de la circulation aérienne, les cas de brouillage et d’usurpation de signaux GPS se sont multipliés depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022, affectant aussi bien le transport aérien que maritime. Si les avions disposent de moyens alternatifs de navigation, ces interférences représentent un risque accru lors des phases d’approche et d’atterrissage, en particulier dans les aéroports dépourvus de système ILS (instrument landing system).

Cette alerte survient alors qu’Ursula von der Leyen effectue une tournée des pays de l’UE voisins de la Russie et de la Biélorussie pour réaffirmer la solidarité européenne avec Kiev. Après la Bulgarie, la présidente de la Commission poursuit son déplacement en Lituanie, après avoir visité la Lettonie, la Finlande, l’Estonie et la Pologne, où elle s’est rendue dans une usine de munitions destinées à l’Ukraine.

