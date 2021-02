Le confinement obligatoire sâ€™applique Ã  tous les passagers Ã  lâ€™entrÃ©e de la Tunisie, quâ€™ils soient vaccinÃ©s ou non (Faouzi Mehdi)

Le confinement obligatoire s’applique à tous les passagers à l’entrée de la Tunisie, qu’ils soient vaccinés ou non (Faouzi Mehdi)

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a déclaré ce vendredi 19 février que « les passagers vaccinés ne sont pas dispensés du confinement obligatoire à l’arrivée de la Tunisie ».

Dans sa réponse aux questions des députés lors de la plénière consacrée à l’examen de la loi sur la responsabilité civile et l’indemnisation, il a indiqué que « le vaccin protège des cas graves, et non du virus. Une personne vaccinée peut être porteuse du virus, et de nouveaux variants », a-t-il estimé.

Le confinement obligatoire a été décrété pour se prémunir contre les risques d’entrée en Tunisie de nouvelles souches, a-t-il souligné, évoquant l’apparition d’une nouvelle souche, celle écossaise, qui s’ajoute aux variants anglais, sud-africain et brésilien.

Le ministre a dit être au fait des failles en matière de confinement, signalant que les dispositions seront prises pour y pallier.

S’agissant du certificat de vaccination, il a affirmé que le système Evax est en mesure de le générer, mais l’OMS ne le recommande pas, par souci d’équité entre les différents pays de la planète.

Gnetnews