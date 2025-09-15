Le Conseil des droits de l’homme se penche sur les frappes israéliennes à Doha

Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU tiendra ce mardi une session extraordinaire consacrée aux frappes israéliennes menées la semaine dernière à Doha, au Qatar, contre des responsables du mouvement palestinien Hamas, a annoncé l’organisation lundi.

Selon le Conseil, ce débat urgent a été convoqué à la suite de deux requêtes officielles déposées mercredi dernier : l’une par le Pakistan, au nom des pays membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), et l’autre par le Koweït, au nom du Conseil de coopération des États arabes du Golfe.

