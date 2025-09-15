Le Conseil des droits de l’homme se penche sur les frappes israéliennes à Doha

15-09-2025

Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU tiendra ce mardi une session extraordinaire consacrée aux frappes israéliennes menées la semaine dernière à Doha, au Qatar, contre des responsables du mouvement palestinien Hamas, a annoncé l’organisation lundi.

Selon le Conseil, ce débat urgent a été convoqué à la suite de deux requêtes officielles déposées mercredi dernier : l’une par le Pakistan, au nom des pays membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), et l’autre par le Koweït, au nom du Conseil de coopération des États arabes du Golfe.

Gnetnews

Fil d'actualités

Bizerte : 18 navires de la Flottille Soumoud quittent le port de pla

15-09-2025

Expo Osaka 2025 : Plus de 500 000 visiteurs au pavillon tunisien

15-09-2025

Doha accuse Israël de vouloir saboter les négociations sur Gaza

15-09-2025

Rentrée scolaire 2025-2026 : Transtu renforce son parc de bus et de

15-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Lire aussi

Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une

Fil d'actualités

Bizerte : 18 navires de la Flottille Soumoud quittent le port de plaisance de Bi

15-09-2025

Expo Osaka 2025 : Plus de 500 000 visiteurs au pavillon tunisien

15-09-2025

Doha accuse Israël de vouloir saboter les négociations sur Gaza

15-09-2025

Rentrée scolaire 2025-2026 : Transtu renforce son parc de bus et de rames pour

15-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025