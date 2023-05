Le dÃ©cret sur la crÃ©ation d’un hÃ´pital militaire universitaire Ã  Sfax paru au JORT

Le décret sur la création d’un hôpital militaire universitaire à Sfax paru au JORT

Ce mardi 2 mai, le décret numéro 294 datant du 19 avril 2023 portant création de l’Hôpital militaire universitaire de Sfax vient d’être publié au journal officiel de la république tunisienne.

Selon ce texte, il s’agit de la création d’un établissement public de santé placé sous la tutelle du ministère de la défense nationale. Sa mission principale sera de « fournir des traitements de haute qualité au personnel militaire et civil du ministère de tutelle ainsi qu’à leurs familles ».

Toujours selon ce décret, il s’agira également de « fournir des services et des traitements à des tiers soit dans le cadre d’accords conclus, à cet effet, entre le Ministère de la Défense Nationale et des institutions publiques ou privées tunisiennes ou étrangères, ou directement aux patients soumis au paiement ».

En outre, l’Hôpital Militaire universitaire de Sfax participera à l’enseignement universitaire et post-universitaire dans les domaines de la médecine, de la pharmacie et de la médecine dentaire, ainsi qu’à la formation du personnel paramédical et contribuera à tous les travaux liés à la médecine préventive et à l’éducation sanitaire.

Gnetnews