Le Groupement professionnel des énergies renouvelables appelle à accélérer le cadre du stockage d’électricité domestique

Le Groupement professionnel des énergies renouvelables a appelé l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME) et la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) à accélérer la finalisation des cadres technique et réglementaire nécessaires à l’entrée en vigueur, dans les meilleurs délais, du système d’adoption des solutions de stockage de l’électricité dans les foyers, afin de permettre aux citoyens comme aux entreprises de bénéficier des avantages du stockage de l’énergie produite par les panneaux solaires.

Le Groupement considère cette orientation comme une étape stratégique susceptible d’ouvrir de nouvelles perspectives pour le développement du système d’autoproduction énergétique en Tunisie.

Il a affirmé que le couplage de l’autoproduction avec des systèmes de stockage constituera un pilier essentiel pour renforcer la flexibilité du réseau électrique national et limiter les répercussions des coupures de courant, en permettant au consommateur de puiser dans l’énergie stockée en cas de besoin et d’alléger la pression sur le réseau, notamment durant les périodes de pointe — contribuant ainsi à améliorer la qualité de l’approvisionnement électrique et à renforcer la sécurité énergétique du pays.

Des mesures incitatives réclamées

Le Groupement a recommandé aux autorités de tutelle d’adopter une série de mesures incitatives destinées à encourager les citoyens à investir dans ces équipements, à commencer par la réduction ou l’exonération des droits de douane appliqués aux batteries dédiées aux systèmes d’énergie renouvelable. Il a également demandé une révision des droits de douane imposés sur les panneaux solaires, afin de réduire le coût de l’investissement et d’encourager la multiplication des projets d’autoproduction énergétique.

Le Groupement a insisté sur le fait que le soutien aux solutions d’autoproduction couplées au stockage représente un investissement stratégique pour l’avenir du système électrique national, renforçant la capacité de la Tunisie à faire face à la demande croissante en électricité, à accélérer la transition énergétique et à atteindre les objectifs de développement durable.

Une orientation déjà annoncée par l’ANME

Le directeur général de l’ANME, Nafaa Baccari, avait précédemment affirmé, dans une déclaration médiatique, que l’État et l’Agence œuvraient dans le cadre d’une stratégie nationale visant à réduire le déficit énergétique, fondée sur l’encouragement des énergies renouvelables — au premier rang desquelles le photovoltaïque — et sur leur installation au niveau des immeubles ainsi que des établissements publics et privés, afin de contribuer à la production et au stockage d’énergie.

Nafaa Baccari avait ajouté que l’encouragement des citoyens à acquérir des batteries de stockage d’électricité et à les installer dans leurs foyers permettrait d’éviter les dommages causés par les coupures de courant, tout en assurant un approvisionnement électrique en cas d’interruption du réseau.