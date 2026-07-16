Crise de l’œuf : la filière au bord de l’effondrement, selon la Chambre nationale des volailles

16-07-2026

Le président de la Chambre nationale des commerçants de volailles et de viandes blanches, Ibrahim Nafzaoui, a insisté sur la nécessité de fixer le prix de vente au public de quatre œufs entre 1 300 et 1 400 millimes, afin de préserver la filière avicole d’un effondrement.

Dans une intervention ce jeudi 16 juillet 2026 sur les ondes de la Radio Nationale, M. Nafzaoui a indiqué que le coût de production d’un œuf atteint aujourd’hui 213 millimes, alors qu’il est actuellement vendu entre 100 et 140 millimes.

Les producteurs en grande difficulté

Le responsable a expliqué que les prix de vente actuels infligent d’importantes pertes aux producteurs, précisant que leur nombre est passé de 600 à seulement 120 aujourd’hui.

Il a appelé les ministères du Commerce et de l’Agriculture à intervenir pour soutenir les agriculteurs producteurs d’œufs, afin de leur permettre de surmonter la crise actuelle, avertissant que la poursuite de cette situation pourrait entraîner l’effondrement de la filière, suivi d’un recours à l’importation après l’épuisement des surplus de production.

Un stock actuel de plus de 8 millions d’œufs

Ibrahim Nafzaoui a révélé que le stock d’œufs disponible s’élève actuellement à plus de 8 millions d’unités. Il a insisté sur la nécessité que le prix de vente d’un œuf ne descende pas en dessous de 220 millimes, afin d’éviter que le coût de production ne dépasse le prix de vente, appelant à l’élaboration d’un programme global associant l’ensemble des intervenants du secteur pour surmonter la crise actuelle.

Une production de 162 millions d’œufs en juillet

Le responsable a par ailleurs indiqué que la production d’œufs connaît actuellement un excédent considérable : 162 millions d’œufs ont été produits au cours du mois de juillet en cours, alors que la consommation mensuelle ne dépasse pas, selon lui, 120 000 œufs. Il a précisé que 163 millions d’œufs avaient été produits durant le mois de juin écoulé.

Fil d'actualités

Crise de l’œuf : la filière au bord de l’effondrement,

16-07-2026

Le Groupement professionnel des énergies renouvelables appelle à a

16-07-2026

Coupures d’eau : la SONEDE pointe les délestages électriques

16-07-2026

Tunis, capitale du tourisme arabe 2027 : le ministère mise sur la d

16-07-2026

Temps forts

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

Lire aussi

Économie Crise de l’œuf : la filière au bord de l&r
Économie Commerce extérieur : les exportations tunisiennes
Économie Transport de phosphate : baisse de 23% du volume a
Économie Rapport annuel de la BCT 2025 : recul du refinance

Fil d'actualités

Crise de l’œuf : la filière au bord de l’effondrement, selon la Ch

16-07-2026

Le Groupement professionnel des énergies renouvelables appelle à accélérer l

16-07-2026

Coupures d’eau : la SONEDE pointe les délestages électriques et la vétu

16-07-2026

Tunis, capitale du tourisme arabe 2027 : le ministère mise sur la digitalisatio

16-07-2026

Temps forts

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025