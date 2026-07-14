Le ministère de l’Éducation publie la liste officielle des cahiers scolaires pour 2026-2027

Le ministère de l’Éducation a publié, ce lundi, sur sa page officielle, la liste des cahiers scolaires requis pour chaque niveau de scolarité au titre de l’année scolaire 2026-2027.

Cette initiative vise à uniformiser les fournitures scolaires et à en réduire le coût, afin d’en faciliter l’acquisition par les parents. La liste couvre l’ensemble des niveaux de l’enseignement de base et secondaire, avec une spécification précise du nombre et du type de cahiers demandés pour chaque niveau.

Le ministère appelle à ce titre les parents à se conformer à cette liste officielle lors de l’achat des fournitures scolaires, afin de garantir aux élèves les outils pédagogiques nécessaires, tout en évitant l’acquisition de fournitures non requises.