Moins d’une semaine après la visite de Meloni, le ministre de la Défense italien attendu ce mardi en Tunisie

Le ministre italien de la défense, Guido Crosetto, effectue, ce mardi 23 avril, une visite officielle en Tunisie, annonce l’agence de presse italienne, Nova.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la 25ème réunion de la commission militaire mixte tuniso-italienne.

Le ministre de la Défense italien devra rencontrer son homologue tunisien, Imed Mémiche, où il sera question des besoins de la coopération bilatérale.

Les deux pays coopèrent en matière de lutte contre la migration irrégulière, et de traite des personnes.

L’appui de Rome à la Tunisie, comprend l’entrainement, l’échange des aptitudes, l’assistance technique, et l’importation des équipements, rapporte la même source.

Ce déplacement intervient, moins de semaine de la visite, le mercredi 17 avril, de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, en Tunisie, qui était alors accompagnée, par le ministre de l’Intérieur italien, Matteo Piantedosi, de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Anna Maria Bernini, et de la vice-ministre des Affaires étrangères, Edmond Cirielli.

Trois accords ont été signés à cette occasion, dont un accord d’appui direct au budget de l’Etat, une ligne de garantie pour les Petites et moyennes entreprises, et un mémorandum d’entente sur l’enseignement supérieur et la recherche.

