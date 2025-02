Le ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res en visite aux Ã‰mirats Arabes Unis

Le ministre des Affaires étrangères en visite aux Émirats Arabes Unis

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, Mohamed Ali Nafti, effectuera une visite de travail aux Émirats Arabes Unis les 4 et 5 février 2025, à l’invitation de Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères des Émirats.

Cette visite sera l’occasion pour le chef de la diplomatie tunisienne de rencontrer de hauts responsables émiratis afin d’explorer les moyens de renforcer la coopération bilatérale et de consolider les relations entre les deux pays. Les discussions porteront également sur les dossiers régionaux et internationaux d’intérêt commun, avec pour objectif d’intensifier la concertation et la coordination diplomatique.

