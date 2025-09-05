Le petit-fils de Nelson Mandela rejoint la Flottille Soumoud en Tunisie pour soutenir Gaza

Mandla Mandela, petit-fils du leader sud-africain Nelson Mandela, est arrivé en Tunisie pour participer à la Flottille Soumoud mondiale, visant à briser le blocus israélien de Gaza, en place depuis 18 ans. Selon l’organisation de la flottille, relayée jeudi sur X, Mandla Mandela embarquera depuis les côtes tunisiennes aux côtés de dix autres Sud-Africains.

Avant son départ de Johannesburg, il a déclaré : « Quiconque a visité les territoires palestiniens occupés revient avec une seule conclusion : les Palestiniens vivent un apartheid bien pire que celui que nous avons subi en Afrique du Sud. » Il a ajouté : « La communauté internationale doit continuer à soutenir les Palestiniens, comme eux-mêmes se sont tenus à nos côtés par le passé. »

Rappelant que la fin de l’apartheid en Afrique du Sud en 1994 fut obtenue grâce à une forte pression internationale et des sanctions, Mandla Mandela a estimé que « le temps est venu d’appliquer la même approche face à Israël ».

La Tunisie constitue une étape clé de la flottille, qui réunit des dizaines de navires et des centaines de militants venus de 44 pays, dont la militante suédoise Greta Thunberg. Après le départ d’une première vague depuis Barcelone et d’une seconde depuis Gênes, la caravane tunisienne s’apprête à rejoindre la flotte avant de mettre le cap sur Gaza.

L’initiative rassemble plusieurs organisations, dont l’Union de la Flottille de la Liberté, le Mouvement mondial pour Gaza, la Caravane Soumoud et l’ONG malaisienne Nusantara Soumoud, et entend envoyer un signal politique et humanitaire fort face au siège prolongé de la bande de Gaza.

