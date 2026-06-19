Mondial 2026 : Le Mexique, premier qualifié

19-06-2026

Lors de la deuxième journée du Groupe A de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, le Mexique s’est qualifié pour les seizièmes de finale en s’imposant sur le fil face à la Corée du Sud (1-0) au Guadalajara Stadium.

Après une première période particulièrement fermée et pauvre en occasions, ponctuée par les sifflets d’un public frustré, la rencontre a basculé dès le retour des vestiaires (50e minute) à la suite d’une énorme bévue du gardien sud-coréen Kim Seung-gyu, qui a relâché un ballon aérien facile directement dans les pieds de Luis Romo, lequel n’a eu qu’à lober le ballon dans le but vide.

Les Guerriers Taeguk ont jeté toutes leurs forces dans la bataille en fin de match pour arracher l’égalisation, mais le portier mexicain Raúl Rangel s’est montré impérial en effectuant une double parade réflexe spectaculaire face à Cho Gue-sung et Yang Hyun-jun à la 87e minute, permettant au « El Tri » de préserver son avantage et de devenir la toute première nation officiellement qualifiée pour les phases finales du tournoi.

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