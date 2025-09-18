Le Qatar envisage des poursuites contre Israël devant la Cour pénale internationale

Le Qatar a entamé des démarches auprès de la Cour pénale internationale (CPI) à la suite des frappes israéliennes inédites ayant visé son territoire. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, Mohammed Al-Khulaifi, mandaté pour explorer les recours juridiques possibles après l’attaque, a rencontré mercredi à La Haye la présidente de la CPI, la juge Tomoko Akane.

Un haut responsable qatari, cité jeudi par l’Agence France-Presse sous couvert d’anonymat, a indiqué que Doha examinait « toutes les voies juridiques et diplomatiques disponibles pour s’assurer que les responsables de l’attaque israélienne contre le Qatar rendent des comptes ».

Bien que le Qatar ne puisse pas saisir directement la CPI en raison de son statut d’État observateur, l’émirat cherche à mobiliser la communauté internationale pour obtenir des poursuites.

La frappe israélienne du 9 septembre à Doha, qui visait des dirigeants du Hamas, a fait plusieurs victimes et suscité une vive condamnation. Les Nations unies ont dénoncé une « violation choquante du droit international », tandis que le président américain Donald Trump a exprimé une rare critique à l’égard d’Israël.

Gnetnews