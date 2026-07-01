Le TMM stable à 6,99% pour le cinquième mois consécutif

01-07-2026
Sociétés de crédit

Le Taux Moyen du Marché Monétaire (TMM) s’est maintenu à 6,99% en juin 2026, pour le cinquième mois consécutif, selon des données publiées ce mercredi par la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Sur un an, le TMM affiche un net recul : de 8% en juin 2023, il était passé à 7,97% en juin 2024, puis à 7,5% en juin 2025, avant de reculer à son niveau actuel de 6,99%.

Pour mémoire, le TMM avait connu une forte hausse au cours de l’année 2023, culminant à 8,05% en mars de cette même année. Face à cette progression, la BCT avait alors ajusté son taux directeur, principal levier agissant directement sur le TMM. Depuis ce pic, le taux a suivi une tendance baissière qui se poursuit jusqu’à aujourd’hui.

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