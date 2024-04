Les ministres de l’Intérieur tunisien et libyen se sont mis d’accord sur la réouverture du poste frontalier de Ras Jdir

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, et son homologue libyen, Imed Mustapha Trabelsi, se sont mis d’accord sur la reprise de la marche normale du poste frontalier de Ras Jdir, et sa réouverture devant le mouvement des passagers dans les délais les plus proches, de manière à faciliter la circulation entre les deux pays.

Lors d’une communication téléphonique, mercredi 24 avril, les deux parties ont mis l’accent sur l’importance du point de passage frontalier de Ras Jdir, et son rôle névralgique pour les peuples tunisien et libyen, rapporte, en substance, le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Les discussions ont, par ailleurs, porté sur « la profondeur et la solidité des liens entre les deux peuples, et les relations de coopération entre les deux pays, notamment, dans le domaine de compétence du ministère de l’Intérieur, et les moyens de les consolider dans le cadre de l’intérêt conjoint ».

