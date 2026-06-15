Les transferts des Tunisiens de l’étranger en hausse de 4,5% à fin mai 2026

Les envois de fonds des Tunisiens résidant à l’étranger (TRE) ont progressé de 4,5% au cours des cinq premiers mois de l’année, atteignant 3,669 milliards de dinars contre 3,510 milliards à la même période en 2025, selon les derniers indicateurs monétaires publiés par la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Convertis en devises, ces transferts représentent environ 1,267 milliard de dollars, sur la base d’un taux de change moyen de 2,894 dinars pour un dollar enregistré fin mai.

Un pilier de stabilité pour les réserves de change

Conjugués aux recettes touristiques — elles aussi en progression avec l’entrée dans la saison estivale — les transferts des TRE constituent l’un des principaux leviers de stabilisation des réserves de change du pays. Ces entrées de capitaux cumulées ont contribué à renforcer les avoirs nets en devises étrangères, permettant à la Tunisie de maintenir un niveau de couverture équivalent à 103 jours d’importations.