Nouvel An islamique 1448 : le jour férié sera le 16 ou le 17 juin selon l’observation du croissant

15-06-2026

L’Institut national de météorologie a annoncé que l’observation du croissant de lune marquant le début du mois de Muharram 1448 de l’hégire — et donc du nouvel an islamique — aura lieu après le coucher du soleil ce lundi 15 juin 2026, correspondant au 29 Dhu al-Hijjah 1447. Selon les données astronomiques, le croissant sera visible ce soir dans la plupart des pays arabes et musulmans, dont la Tunisie. L’annonce officielle sera faite par le Grand Mufti de la République tunisienne.

Dans ce contexte, la Présidence du gouvernement a précisé que les fonctionnaires, les autorités locales et les établissements publics à caractère administratif bénéficieront d’un jour de congé exceptionnel à l’occasion du Nouvel An islamique. Ce jour férié sera fixé au mardi 16 juin ou au mercredi 17 juin 2026, en fonction de l’observation du croissant et conformément à la déclaration du Mufti de la République.

Fil d'actualités

Accord États-Unis – Iran : une salve de réactions internationale

15-06-2026

Retour volontaire des migrants : 4 735 personnes reconduites dans le

15-06-2026

Nouvel An islamique 1448 : le jour férié sera le 16 ou le 17 juin

15-06-2026

Les transferts des Tunisiens de l’étranger en hausse de 4,5%

15-06-2026

Temps forts

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

Lire aussi

Économie Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le r
High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di

Fil d'actualités

Accord États-Unis – Iran : une salve de réactions internationales saluant un

15-06-2026

Retour volontaire des migrants : 4 735 personnes reconduites dans leurs pays dep

15-06-2026

Nouvel An islamique 1448 : le jour férié sera le 16 ou le 17 juin selon l&rsqu

15-06-2026

Les transferts des Tunisiens de l’étranger en hausse de 4,5% à fin mai 2

15-06-2026

Temps forts

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025