Nouvel An islamique 1448 : le jour férié sera le 16 ou le 17 juin selon l’observation du croissant

L’Institut national de météorologie a annoncé que l’observation du croissant de lune marquant le début du mois de Muharram 1448 de l’hégire — et donc du nouvel an islamique — aura lieu après le coucher du soleil ce lundi 15 juin 2026, correspondant au 29 Dhu al-Hijjah 1447. Selon les données astronomiques, le croissant sera visible ce soir dans la plupart des pays arabes et musulmans, dont la Tunisie. L’annonce officielle sera faite par le Grand Mufti de la République tunisienne.

Dans ce contexte, la Présidence du gouvernement a précisé que les fonctionnaires, les autorités locales et les établissements publics à caractère administratif bénéficieront d’un jour de congé exceptionnel à l’occasion du Nouvel An islamique. Ce jour férié sera fixé au mardi 16 juin ou au mercredi 17 juin 2026, en fonction de l’observation du croissant et conformément à la déclaration du Mufti de la République.