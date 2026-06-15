Retour volontaire des migrants : 4 735 personnes reconduites dans leurs pays depuis juillet 2025

15-06-2026

Depuis le lancement des premières opérations le 7 juillet 2025, et jusqu’au 14 juin 2026, quelque 4 735 migrants irréguliers subsahariens ont bénéficié du programme de retour volontaire dans leurs pays d’origine. C’est ce qu’a indiqué le superviseur général du camp du kilomètre 21, situé à El Amra dans le gouvernorat de Sfax, dans une déclaration à l’agence TAP.

Le camp accueille actuellement 574 migrants en attente de finalisation des procédures de retour ou de confirmation de leur date de vol. Entre le 13 et le 16 juin, 226 d’entre eux doivent être reconduites dans leurs pays respectifs dans le cadre du projet d’intervention humanitaire pour le retour volontaire. Dimanche, un premier groupe de 51 personnes a déjà quitté le territoire tunisien.

Par ailleurs, un nouveau contingent de migrants en provenance des gouvernorats de Nabeul et de Sousse devrait rejoindre le camp du kilomètre 21 dans les prochaines heures. Leurs dossiers seront préparés puis transmis aux ambassades des pays concernés en vue de l’organisation de leur retour.

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