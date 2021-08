Les Tunisiens appuient les appels de KaÃ¯s SaÃ¯ed et les considÃ¨rent comme de bons signes (Reportage)

Les Tunisiens appuient les appels de Kaïs Saïed et les considèrent comme de bons signes (Reportage)

Depuis le 25 juillet dernier, il semble que la Tunisie soit entrée dans une nouvelle ère politique. Du fait de la suspension des travaux de l’Assemblée et le limogeage du chef du gouvernement en vertu de l’article 80 de la Constitution, le président Kaïs Saïed détient désormais tous les pouvoirs.

Depuis une semaine, le chef de l’Etat a pris plusieurs décisions en faveur du pouvoir d’achat des Tunisiens mais aussi en faveur de la lutte contre la corruption.

Baisse des prix des produits alimentaires et des médicaments, arrestations de plusieurs personnalités politiques, appel à la restitution des fonds publics spoliés, à travers une réconciliation pénale avec des centaines d’hommes d’affaires…

Que pensent les Tunisiens de ces décisions ? Sont-elles un signe d’espoir pour une sortie de crise économique et sociale qui touche la Tunisie depuis 10 ans ? Reportage sur l’Avenue Habib Bourguiba à Tunis.

En ce lundi matin, la principale artère de la capitale est bondée de monde. Les commerçants commencent à préparer l’arrivée des soldes d’été prévues pour le 5 août et il règne comme une nouveau souffle chez les Tunisiens qui se baladent sur l’Avenue.

Ce dimanche, la Chambre syndicale nationale des grandes surfaces, relevant de l’UTICA, représentant les enseignes Carrefour, Monoprix, Géant et Magasin Général, a décidé de baisser les prix de plusieurs produits de consommation de base.

Cette décision fait suite à un appel lancé par le président Kaïs Saïed aux commerçants de gros et de détail afin qu’ils contribuent à l’effort national pour l’amélioration du pouvoir d’achat.

Toutes les personnes que nous avons interrogées, sont pour cette décision. « Encore faut-il que ce soit appliqué », nous lance un de nos interlocuteurs. Un autre passant qui faisait justement ses courses indique que pour le moment aucun prix n’a été revu à la baisse et espère que cette décision sera visible sur les étals. « C’est un acte avant tout patriotique pour les grandes enseignes », nous dit-il.

« Kaïs Saïed a pris cette décision car il sait que ces dernières années les prix sont gonflés par les lobbys et les mafias. Il y a 10 ans, le kilo de viande rouge était de 11DT, aujourd’hui il est à 30DT, la boite de tomate concentrée était à 1,5DT, maintenant elle coûte 3,8DT…et ne parlons même pas de l’huile subventionnée auquel tout le monde à droit qu’on ne trouve même plus dans aucun magasin », déplore un retraité.

Un enseignant a bien voulu répondre à nos questions. Pour lui, il ne fait aucun doute que les commerçants baisseront leurs prix et suivront les recommandations du président. « Ils seront obligés de revoir leurs prix à la baisse car le peuple et le président sont désormais liés. Et je suis sûr que d’autres mesures seront prises et appliquées car tout cela est fait en faveur du peuple tunisien ».

Pour ce qui est des différentes arrestations survenues les derniers jours, là aussi toutes les personnes que nous avons interrogées sont pour ces décisions. « Celui qui a fait du tort doit payer. Il faut faire appliquer la loi à tout le monde. C’est cette impunité ayant gangrené nos institutions qui a fait augmenter la corruption », indique une des personnes interviewées. Il ajoute que le pays est sur les rails et que toutes les mesures qui ont été prises sont là un bon signe pour la transition démocratique.

Retrouvez dans la vidéo ci-dessus l’intégralité de notre micro-trottoir sur les dernières mesures prises par le président Kaïs Saïed.

Wissal Ayadi