Liaison aÃ©rienne Bagdad-Tunis : le premier vol reportÃ© au 28 mai pour raisons techniques

L’ambassade de Tunisie Ã Bagdad a annoncÃ© ce jeudi le report du premier vol direct Bagdad-Tunis-Bagdad, initialement prÃ©vu ce jour, au 28 mai 2026. Ce report, convenu entre Iraqi Airways et les parties tunisiennes concernÃ©es, est motivÃ© par des raisons techniques. La compagnie aÃ©rienne irakienne assure Å“uvrer Ã lever tous les obstacles en vue de la reprise effective de cette liaison directe.

La vente des billets pour le premier vol et les rotations hebdomadaires suivantes est d’ores et dÃ©jÃ ouverte. Les intÃ©ressÃ©s peuvent contacter le numÃ©ro 00964 7727777821 pour rÃ©servation et achat de billets.

AnnoncÃ©e le 11 mai dernier, cette liaison devait initialement Ãªtre assurÃ©e Ã raison d’un vol hebdomadaire chaque jeudi, au dÃ©part de Bagdad, avec retour depuis l’aÃ©roport international de Tunis-Carthage le mÃªme jour.