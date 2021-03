Libye-Tunisie : Pour KebaÃ¯er, ce n’est pas une formalitÃ©

Libye-Tunisie : Pour Kebaïer, ce n’est pas une formalité

La sélection tunisienne de football, déjà qualifiée pour la CAN 2021, affrontera la Libye à Benghazi dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires. Pour le sélectionneur Mondher Kebaïer, c’est un match qu’il faut prendre très au sérieux, même s’il n’y a pas vraiment d’enjeu : « Ce ne sera pas une formalité. L’équipe sera observée de très près et notre rendement sera analysé à la loupe. Il est vrai que le match n’a pas une grande importance sur le plan comptable, mais nous devons confirmer nos acquis et pourquoi pas donner de la place aux nouveaux venis ».

