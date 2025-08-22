Ligue 1-J03 : Formation rentrante du Club Africain face Ã l’ES Zarzis

Le Club Africain et l’EspÃ©rance Sportive de Zarzis s’affronteront aujourd’hui Ã partir de 16h30 Ã Rades dans le cadre de la troisiÃ¨me journÃ©e de la Ligue 1 Professionnelle. Les deux Ã©quipes ont gagnÃ© leurs deux premiers matchs de la saison. Le vainqueur deviendra seul leader du classement.Â

Pour ce rendez-vous, le coach Faouzi Benzarti alignera la formation suivante :Â

Yeferni / Zaalouni / Ben Ali / Youssef / Benabda / Zemzemi / Sghayer / Ait Malek / Khadhraoui / Mesmari / Chaouat.