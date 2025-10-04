Ligue 1-J03 : Le classement du Groupe A

04-10-2025

Voici le classement général du groupe A en Ligue 2 après les matches de la 3ème journée disputés ce samedi :

1- CS Chebba 7pts (3j)

2- US Tataouine 7pts (3j)

3- CS Hammam-Lif 6pts (3j)

4- BS Bouhajla 6pts (3j)

5- CS Msaken 6pts (3j)

6- EM Mahdia 5pts (3j)

7- SC Ben Arous 4pts (3j)

8- AS Agareb 4pts (3j)

9- SA Menzel Bourguiba 3pts (3j)

10- Mégrine Sport 3pts (3j)

11- ES Hammam Sousse 2pts (3j)

12- US Boussalem 2pts (3j)

13- Sfax Railways Sports 1pts (3j)

14- OC Kerkennah 1pts (3j)

Fil d'actualités

La Liga-J08 : Le Real domine Villareal

04-10-2025

Handball : Voici les résultats de la huitième journée

04-10-2025

Premier League-J07 : Eestevao porte Chelsea contre Liverpool

04-10-2025

Serie A-J06 : L’Inter sans problème face à Cremonese

04-10-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le

Fil d'actualités

La Liga-J08 : Le Real domine Villareal

04-10-2025

Handball : Voici les résultats de la huitième journée

04-10-2025

Premier League-J07 : Eestevao porte Chelsea contre Liverpool

04-10-2025

Serie A-J06 : L’Inter sans problème face à Cremonese

04-10-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025