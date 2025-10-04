Ligue 1-J03 : Le classement du Groupe A
04-10-2025
Voici le classement général du groupe A en Ligue 2 après les matches de la 3ème journée disputés ce samedi :
1- CS Chebba 7pts (3j)
2- US Tataouine 7pts (3j)
3- CS Hammam-Lif 6pts (3j)
4- BS Bouhajla 6pts (3j)
5- CS Msaken 6pts (3j)
6- EM Mahdia 5pts (3j)
7- SC Ben Arous 4pts (3j)
8- AS Agareb 4pts (3j)
9- SA Menzel Bourguiba 3pts (3j)
10- Mégrine Sport 3pts (3j)
11- ES Hammam Sousse 2pts (3j)
12- US Boussalem 2pts (3j)
13- Sfax Railways Sports 1pts (3j)
14- OC Kerkennah 1pts (3j)