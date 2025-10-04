Ligue 1-J03 : Le classement du Groupe A

Voici le classement général du groupe A en Ligue 2 après les matches de la 3ème journée disputés ce samedi :

1- CS Chebba 7pts (3j)

2- US Tataouine 7pts (3j)

3- CS Hammam-Lif 6pts (3j)

4- BS Bouhajla 6pts (3j)

5- CS Msaken 6pts (3j)

6- EM Mahdia 5pts (3j)

7- SC Ben Arous 4pts (3j)

8- AS Agareb 4pts (3j)

9- SA Menzel Bourguiba 3pts (3j)

10- Mégrine Sport 3pts (3j)

11- ES Hammam Sousse 2pts (3j)

12- US Boussalem 2pts (3j)

13- Sfax Railways Sports 1pts (3j)

14- OC Kerkennah 1pts (3j)