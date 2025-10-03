Ligue 1-J08 : Chaouat porte le CA ! ESM-USBG dos à dos

Deux matchs comptant pour la neuvième journée de la Ligue 1 Professionnelle ont été disputés ce mercredi.

À Gabes, le Club Africain a enchaîné en s’imposant (0/1) face à l’Avenir Sportif de Gabes. L’unique but de la rencontre a été marqué par Firas Chaouat à la 20eme minute de la première période.

À Metlaoui, l’ESM a fait match nul (1/1) avec l’Union Sportive de Ben Guerdane. Taoues a ouvert le score du point du penalty à un quart d’heure de la fin. Les licaux ont égalisé par Behi à la 97eme minute.