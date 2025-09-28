Ligue 1-J08 : Le Club Africain assure, l’ESZ encore au tapis,

28-09-2025

Quatre matchs comptant pour la huitième journée de la Ligue 1 Professionnelle ont été disputés ce dimanche.

A Rades, le Club Africain a assuré l’essentiel face à l’Union Sportive de Ben Guerdane grâce à un doublé de son buteur Chaouat (dont un pénalty).

De son côté l’Espérance Sportive de Zarzis a concédé une nouvelle défaite. Cette fois à domicile face à l’AS Soliman (1/3).

À Bizerte, le CAB s’est contenté du minimum syndical face à la JS Kairouan. L’unique but de la rencontre a été marqué par Amri.

Enfin, l’Olympique de Béja a retrouvé un peu de sérénité en dominant l’ES Metlaoui grâce à une réalisation de Chelghoumi.

 

 

