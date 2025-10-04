Ligue 1-J09 : Le classement après les matchs de samedi
04-10-2025
Voici le classement général de la Ligue 1 après les matches de la 9ème journée disputés ce samedi :
1- Stade Tunisien 21pts (9j)
2- Club Africain 19pts (9j)
3- Espérance de Tunis 17pts (8j)
4- Espérance de Zarzis 16pts (9j)
5- US Monastirienne 14pts (8j)
6- CA Bizertin 12pts (9j)
7- ES Métlaoui 12pts (9j)
8- JS Omrane 11pts (8j)
9- Club Sportif Sfaxien 10pts (8j)
10- JS Kairouanaise 10pts (8j)
11- AS Marsa 10pts (9j)
12- Etoile du Sahel 9pts (8j)
13- AS Soliman 8pts (9j)
14- US Ben Guerdane 7pts (9j)
15- AS Gabés 6pts (9j)
16- Olympique de Béja 5pts (9j)