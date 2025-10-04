Ligue 1-J09 : Le classement après les matchs de samedi

Voici le classement général de la Ligue 1 après les matches de la 9ème journée disputés ce samedi :

1- Stade Tunisien 21pts (9j)

2- Club Africain 19pts (9j)

3- Espérance de Tunis 17pts (8j)

4- Espérance de Zarzis 16pts (9j)

5- US Monastirienne 14pts (8j)

6- CA Bizertin 12pts (9j)

7- ES Métlaoui 12pts (9j)

8- JS Omrane 11pts (8j)

9- Club Sportif Sfaxien 10pts (8j)

10- JS Kairouanaise 10pts (8j)

11- AS Marsa 10pts (9j)

12- Etoile du Sahel 9pts (8j)

13- AS Soliman 8pts (9j)

14- US Ben Guerdane 7pts (9j)

15- AS Gabés 6pts (9j)

16- Olympique de Béja 5pts (9j)