Ligue 1-J13 : Victoires de l’USBG et de la JSK

La 13ème journée de Ligue 1 tunisienne a débuté ce mardi avec deux rencontres riches en intensité. L’US Ben Guerdane a confirmé sa belle série en s’imposant à Soliman, tandis que la JS Kairouanaise a mis fin à une longue spirale de défaites en dominant l’AS Gabés.

Classement

1- Espérance de Tunis 27pts (12j)

2- Club Africain 26pts (12j)

3- Stade Tunisien 26pts (12j)

4- Espérance de Zarzis 20pts (11j)

5- US Monastirienne 19pts (12j)

6- ES Métlaoui 18pts (12j)

7- Club Sportif Sfaxien 17pts (12j)

8- JS Omrane 16pts (12j)

9- Etoile du Sahel 15pts (12j)

10- CA Bizertin 15pts (12j)

11- US Ben Guerdane 15pts (13j)

12- JS Kairouanaise 13pts (13j)

13- AS Marsa 10pts (11j)

14- AS Soliman 10pts (13j)

15- Olympique de Béja 8pts (12j)

16- AS Gabés 8pts (13j)