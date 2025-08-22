Ligue 1 : Le classement au terme de la troisième journée

Voici le classement général de la Ligue 1 après les matches de la troisième journée :

1- Espérance de Zarzis 9pts (3j)

2- ES Métlaoui 7pts (3j)

3- JS Omrane 6pts (3j)

4- Club Africain 6pts (3j)

5- Espérance de Tunis 5pts (3j)

6- US Monastirienne 5pts (3j)

7- AS Gabés 5pts (3j)

8- Stade Tunisien 5pts (3j)

9- US Ben Guerdane 4pts (3j)

10- AS Marsa 3pts (3j)

11- JS Kairouanaise 3pts (3j)

12- CA Bizertin 2pts (3j)

13- Club Sportif Sfaxien 1pt (3j)

14- AS Soliman 1pt (3j)

15- Etoile du Sahel 1pt (3j)

16- Olympique de Béja 1pt (3j)