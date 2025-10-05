Ligue 1 : Le classement général après la neuvième journée

05-10-2025

Voici le classement général de la Ligue 1 après les matches de la 9ème journée :

1- Stade Tunisien 21pts (9j)

2- Espérance de Tunis 20pts (9j)

3- Club Africain 19pts (9j)

4- US Monastirienne 17pts (9j)

5- Espérance de Zarzis 16pts (9j)

6- Club Sportif Sfaxien 13pts (9j)

7- CA Bizertin 12pts (9j)

8- ES Métlaoui 12pts (9j)

9- JS Omrane 11pts (9j)

10- AS Marsa 10pts (9j)

11- JS Kairouanaise 10pts (9j)

12- Etoile du Sahel 9pts (9j)

13- AS Soliman 8pts (9j)

14- US Ben Guerdane 7pts (9j)

15- AS Gabés 6pts (9j)

16- Olympique de Béja 5pts (9j)

