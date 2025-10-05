Ligue 1 : Le classement général après la neuvième journée
Voici le classement général de la Ligue 1 après les matches de la 9ème journée :
1- Stade Tunisien 21pts (9j)
2- Espérance de Tunis 20pts (9j)
3- Club Africain 19pts (9j)
4- US Monastirienne 17pts (9j)
5- Espérance de Zarzis 16pts (9j)
6- Club Sportif Sfaxien 13pts (9j)
7- CA Bizertin 12pts (9j)
8- ES Métlaoui 12pts (9j)
9- JS Omrane 11pts (9j)
10- AS Marsa 10pts (9j)
11- JS Kairouanaise 10pts (9j)
12- Etoile du Sahel 9pts (9j)
13- AS Soliman 8pts (9j)
14- US Ben Guerdane 7pts (9j)
15- AS Gabés 6pts (9j)
16- Olympique de Béja 5pts (9j)