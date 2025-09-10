Ligue 1 : Voici le programme de la sixiÃ¨me journÃ©e

10-09-2025

Voici le programme des matches de la 6Ã¨me journÃ©e de Ligue 1 qui auront lieu la semaine prochaine :

Mardi 16 septembre :

EspÃ©rance Sportive de Tunis 15h30 ES MÃ©tlaoui

Olympique de BÃ©ja 15h30 Stade Tunisien

Etoile Sportive du Sahel 15h30 JS Kairouanaise

AS Marsa 15h30 AS Soliman

Mercredi 17 septembre :

EspÃ©rance Sportive de Zarzis 15h00 Union Sportive Monastirienne

JS Omrane 15h30 Club Africain

Club Sportif Sfaxien 15h30 US Ben Guerdane

Club AthlÃ©tique Bizertin 15h30 AS GabÃ©s (Huis clos Ã  Menzel Bourguiba)

