Ligue 1 : Voici le programme de la treizième journée

29-10-2025

Voici le programme des rencontres de la 13ème journée de Ligue 1 :

Mardi 04 novembre :

AS Soliman 14h30 US Ben Guerdane

JS Kairouanaise 14h30 AS Gabés

Mercredi 05 novembre :

AS Marsa 14h30 Club Athlétique Bizertin

Olympique de Béja 14h30 Club Sportif Sfaxien

Etoile Sportive du Sahel 14h30 Espérance Sportive de Zarzis

ES Métlaoui 14h30 Union Sportive Monastirienne

Jeudi 06 novembre :

Espérance Sportive de Tunis 14h30 JS Omrane

Stade Tunisien 14h30 Club Africain

Fil d'actualités

Ligue 1-J11 : L’Esperance domine le CAB et met la pression sir

30-10-2025

Ligue 1 : Voici le programme de la treizième journée

29-10-2025

Ligue 1-J11 : L’Etoile relève la tête ! ST-CSS et USMo-USBG

29-10-2025

Formation rentrante de l’ES Sahel face à l’AS Marsa

29-10-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le

Fil d'actualités

Ligue 1-J11 : L’Esperance domine le CAB et met la pression sir le CA et le

30-10-2025

Ligue 1 : Voici le programme de la treizième journée

29-10-2025

Ligue 1-J11 : L’Etoile relève la tête ! ST-CSS et USMo-USBG sans buts

29-10-2025

Formation rentrante de l’ES Sahel face à l’AS Marsa

29-10-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025