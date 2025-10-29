Ligue 1 : Voici le programme de la treizième journée

Voici le programme des rencontres de la 13ème journée de Ligue 1 :

Mardi 04 novembre :

AS Soliman 14h30 US Ben Guerdane

JS Kairouanaise 14h30 AS Gabés

Mercredi 05 novembre :

AS Marsa 14h30 Club Athlétique Bizertin

Olympique de Béja 14h30 Club Sportif Sfaxien

Etoile Sportive du Sahel 14h30 Espérance Sportive de Zarzis

ES Métlaoui 14h30 Union Sportive Monastirienne

Jeudi 06 novembre :

Espérance Sportive de Tunis 14h30 JS Omrane

Stade Tunisien 14h30 Club Africain