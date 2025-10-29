Ligue 1 : Voici le programme de la treizième journée
29-10-2025
Voici le programme des rencontres de la 13ème journée de Ligue 1 :
Mardi 04 novembre :
AS Soliman 14h30 US Ben Guerdane
JS Kairouanaise 14h30 AS Gabés
Mercredi 05 novembre :
AS Marsa 14h30 Club Athlétique Bizertin
Olympique de Béja 14h30 Club Sportif Sfaxien
Etoile Sportive du Sahel 14h30 Espérance Sportive de Zarzis
ES Métlaoui 14h30 Union Sportive Monastirienne
Jeudi 06 novembre :
Espérance Sportive de Tunis 14h30 JS Omrane
Stade Tunisien 14h30 Club Africain