Ligue 2 : Classement des groupes A et B après la 4eme journée

12-10-2025

Voici le classement général des groupes A et B en Ligue 2 après les matches de la 4ème journée disputés ce dimanche :

Groupe A :

1- US Tataouine 10pts (4j)

2- CS Hammam-Lif 9pts (4j)

3- BS Bouhajla 9pts (4j)

4- SC Ben Arous 7pts (4j)

5- CS Msaken 7pts (4j)

6- CS Chebba 7pts (4j)

7- Mégrine Sport 6pts (4j)

8- EM Mahdia 5pts (4j)

9- Sfax Railways Sports 4pts (4j)

10- AS Agareb 4pts (4j)

11- SA Menzel Bourguiba 3pts (4j)

12- ES Hammam Sousse 2pts (4j)

13- OC Kerkennah 2pts (4j)

14- US Boussalem 2pts (4j)

Groupe B :

1- EGS Gafsa 8pts (4j)

2- US Ksour Essef 7pts (4j)

3- AS Ariana 7pts (4j)

4- Kalaa Sport 7pts (4j)

5- Stade Gabesien 6pts (4j)

6- PS Sakiet Eddaier 6pts (4j)

7- ES Bouchemma 6pts (4j)

8- SC Moknine 5pts (4j)

9- CS Redaief 5pts (4j)

10- AS Kasserine 4pts (4j)

11- Jendouba Sport 4pts (4j)

12- CS Korba 4pts (4j)

13- AS Jelma 1pts (4j)

14- Olympique Sidi Bouzid 1pts (4j)

