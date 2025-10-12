Ligue 2 : Classement des groupes A et B après la 4eme journée
Voici le classement général des groupes A et B en Ligue 2 après les matches de la 4ème journée disputés ce dimanche :
Groupe A :
1- US Tataouine 10pts (4j)
2- CS Hammam-Lif 9pts (4j)
3- BS Bouhajla 9pts (4j)
4- SC Ben Arous 7pts (4j)
5- CS Msaken 7pts (4j)
6- CS Chebba 7pts (4j)
7- Mégrine Sport 6pts (4j)
8- EM Mahdia 5pts (4j)
9- Sfax Railways Sports 4pts (4j)
10- AS Agareb 4pts (4j)
11- SA Menzel Bourguiba 3pts (4j)
12- ES Hammam Sousse 2pts (4j)
13- OC Kerkennah 2pts (4j)
14- US Boussalem 2pts (4j)
Groupe B :
1- EGS Gafsa 8pts (4j)
2- US Ksour Essef 7pts (4j)
3- AS Ariana 7pts (4j)
4- Kalaa Sport 7pts (4j)
5- Stade Gabesien 6pts (4j)
6- PS Sakiet Eddaier 6pts (4j)
7- ES Bouchemma 6pts (4j)
8- SC Moknine 5pts (4j)
9- CS Redaief 5pts (4j)
10- AS Kasserine 4pts (4j)
11- Jendouba Sport 4pts (4j)
12- CS Korba 4pts (4j)
13- AS Jelma 1pts (4j)
14- Olympique Sidi Bouzid 1pts (4j)