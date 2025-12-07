Ligue 2 : Classements des groupes A et B après la douzième journée
Voici le classement général des groupes A et B en Ligue 2 après les matches de la 12ème journée disputés ce dimanche :
Groupe A :
1- CS Hammam-Lif 27pts (12j)
2- US Tataouine 24pts (12j)
3- ES Hammam Sousse 20pts (12j)
4- CS Msaken 20pts (12j)
5- SC Ben Arous 19pts (12j)
6- BS Bouhajla 19pts (12j)
7- Mégrine Sport 17pts (12j)
8- EM Mahdia 16pts (12j)
9- Sfax Railways Sports 15pts (12j)
10- US Boussalem 12pts (12j)
11- CS Chebba 12pts (12j)
12- OC Kerkennah 9pts (12j)
13- SA Menzel Bourguiba 8pts (12j)
14- AS Agareb 7pts (12j)
Groupe B :
1- PS Sakiet Eddaier 25pts (12j)
2- Stade Gabesien 24pts (12j)
3- US Ksour Essef 21pts (12j)
4- Jendouba Sport 20pts (12j)
5- AS Kasserine 20pts (12j)
6- EGS Gafsa 16pts (12j)
7- AS Ariana 15pts (12j)
8- CS Redaief 15pts (12j)
9- ES Bouchemma 14pts (12j)
10- CS Korba 14pts (12j)
11- Kalaa Sport 14pts (12j)
12- SC Moknine 12pts (12j)
13- AS Jelma 10pts (12j)
14- Olympique Sidi Bouzid 6pts (12j)