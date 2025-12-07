Ligue 2 : Classements des groupes A et B après la douzième journée

07-12-2025

Voici le classement général des groupes A et B en Ligue 2 après les matches de la 12ème journée disputés ce dimanche :

Groupe A :

1- CS Hammam-Lif 27pts (12j)

2- US Tataouine 24pts (12j)

3- ES Hammam Sousse 20pts (12j)

4- CS Msaken 20pts (12j)

5- SC Ben Arous 19pts (12j)

6- BS Bouhajla 19pts (12j)

7- Mégrine Sport 17pts (12j)

8- EM Mahdia 16pts (12j)

9- Sfax Railways Sports 15pts (12j)

10- US Boussalem 12pts (12j)

11- CS Chebba 12pts (12j)

12- OC Kerkennah 9pts (12j)

13- SA Menzel Bourguiba 8pts (12j)

14- AS Agareb 7pts (12j)

Groupe B :

1- PS Sakiet Eddaier 25pts (12j)

2- Stade Gabesien 24pts (12j)

3- US Ksour Essef 21pts (12j)

4- Jendouba Sport 20pts (12j)

5- AS Kasserine 20pts (12j)

6- EGS Gafsa 16pts (12j)

7- AS Ariana 15pts (12j)

8- CS Redaief 15pts (12j)

9- ES Bouchemma 14pts (12j)

10- CS Korba 14pts (12j)

11- Kalaa Sport 14pts (12j)

12- SC Moknine 12pts (12j)

13- AS Jelma 10pts (12j)

14- Olympique Sidi Bouzid 6pts (12j)

