Ligue 2-Gr B : Le classement après la cinquième journée
19-10-2025
Voici le classement général du groupe B en Ligue 2 après les matches de la 5ème journée disputés ce dimanche :
1- Kalaa Sport 10pts (5j)
2- US Ksour Essef 8pts (5j)
3- EGS Gafsa 8pts (5j)
4- AS Ariana 7pts (4j)
5- AS Kasserine 7pts (5j)
6- Jendouba Sport 7pts (5j)
7- Stade Gabesien 6pts (4j)
8- PS Sakiet Eddaier 6pts (4j)
9- ES Bouchemma 6pts (4j)
10- SC Moknine 5pts (5j)
11- CS Korba 5pts (5j)
12- CS Redaief 5pts (5j)
13- AS Jelma 2pts (5j)
14- Olympique Sidi Bouzid 2pts (5j)