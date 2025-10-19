Ligue 2-Gr B : Le classement après la cinquième journée

19-10-2025

Voici le classement général du groupe B en Ligue 2 après les matches de la 5ème journée disputés ce dimanche :

1- Kalaa Sport 10pts (5j)

2- US Ksour Essef 8pts (5j)

3- EGS Gafsa 8pts (5j)

4- AS Ariana 7pts (4j)

5- AS Kasserine 7pts (5j)

6- Jendouba Sport 7pts (5j)

7- Stade Gabesien 6pts (4j)

8- PS Sakiet Eddaier 6pts (4j)

9- ES Bouchemma 6pts (4j)

10- SC Moknine 5pts (5j)

11- CS Korba 5pts (5j)

12- CS Redaief 5pts (5j)

13- AS Jelma 2pts (5j)

14- Olympique Sidi Bouzid 2pts (5j)

