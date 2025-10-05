Ligue 2-Groupe B : Le classement après la troisième journée

05-10-2025

Voici le classement général du groupe B en Ligue 2 après les matches de la 3ème journée disputés ce dimanche :

1- Kalaa Sport 7pts (3j)

2- SC Moknine 5pts (3j)

3- Stade Gabesien 5pts (3j)

4- PS Sakiet Eddaier 5pts (3j)

5- EGS Gafsa 5pts (3j)

6- CS Redaief 5pts (3j)

7- US Ksour Essef 4pts (3j)

8- AS Kasserine 4pts (3j)

9- AS Ariana 4pts (3j)

10- ES Bouchemma 3pts (3j)

11- Jendouba Sport 3pts (3j)

12- AS Jelma 1pts (3j)

13- CS Korba 1pts (3j)

14- Olympique Sidi Bo

uzid 0pts (3j)

 

Premier League-J07 : Man City gagne ! 250eme victoire pour Guardiola

05-10-2025

La Liga-J08 : Le Barça coule à Séville

05-10-2025

Ligue 1 : Le classement général après la neuvième journée

05-10-2025

Ligue 1-J09 : L'Espérance, le CSS et l'USMo vainqueurs

05-10-2025

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l'IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l'Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le

