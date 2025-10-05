Ligue 2-Groupe B : Le classement après la troisième journée
05-10-2025
Voici le classement général du groupe B en Ligue 2 après les matches de la 3ème journée disputés ce dimanche :
1- Kalaa Sport 7pts (3j)
2- SC Moknine 5pts (3j)
3- Stade Gabesien 5pts (3j)
4- PS Sakiet Eddaier 5pts (3j)
5- EGS Gafsa 5pts (3j)
6- CS Redaief 5pts (3j)
7- US Ksour Essef 4pts (3j)
8- AS Kasserine 4pts (3j)
9- AS Ariana 4pts (3j)
10- ES Bouchemma 3pts (3j)
11- Jendouba Sport 3pts (3j)
12- AS Jelma 1pts (3j)
13- CS Korba 1pts (3j)
14- Olympique Sidi Bo
uzid 0pts (3j)