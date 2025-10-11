Ligue 2 : Le classement après les matchs de la quatrième journée

Voici le classement général du groupe A en Ligue 2 après les matches de la 4ème journée disputés ce samedi :

1- US Tataouine 10pts (4j)

2- CS Hammam-Lif 9pts (4j)

3- SC Ben Arous 7pts (4j)

4- CS Msaken 7pts (4j)

5- CS Chebba 7pts (4j)

6- BS Bouhajla 6pts (3j)

7- Mégrine Sport 6pts (4j)

8- EM Mahdia 5pts (3j)

9- Sfax Railways Sports 4pts (4j)

10- AS Agareb 4pts (4j)

11- SA Menzel Bourguiba 3pts (4j)

12- ES Hammam Sousse 2pts (4j)

13- OC Kerkennah 2pts (4j)

14- US Boussalem 2pts (4j)