Ligue 2 : Le classement après les matchs de la quatrième journée
11-10-2025
Voici le classement général du groupe A en Ligue 2 après les matches de la 4ème journée disputés ce samedi :
1- US Tataouine 10pts (4j)
2- CS Hammam-Lif 9pts (4j)
3- SC Ben Arous 7pts (4j)
4- CS Msaken 7pts (4j)
5- CS Chebba 7pts (4j)
6- BS Bouhajla 6pts (3j)
7- Mégrine Sport 6pts (4j)
8- EM Mahdia 5pts (3j)
9- Sfax Railways Sports 4pts (4j)
10- AS Agareb 4pts (4j)
11- SA Menzel Bourguiba 3pts (4j)
12- ES Hammam Sousse 2pts (4j)
13- OC Kerkennah 2pts (4j)
14- US Boussalem 2pts (4j)