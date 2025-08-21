Ligue 2-Saison 25/26 : Voici la composition des deux groupes

21-08-2025

La Fédération Tunisienne de Football a officialisé ce soir la composition finale des deux groupes du championnat 2025-2026 en Ligue 2.

Groupe A :

Mégrine Sport, Sfax Railways Sports, ES Hammam-Sousse, OC Kerkenah, CS Hammam-Lif, BS Bouhajla, CS Msaken, CS Chebba, EM Mahdia, AS Agareb, SA Menzel Bourguiba, US Boussalem, SC Ben Arous, US Tataouine.

Groupe B :

AS Kasserine, Jendouba Sport, PS Sakiet Eddaier, CS Korba, CS Redayef, AS Ariana, Olympique Sidi Bouzid, Kalaa Sport, AS Jelma, SC Moknine, Stade Gabésien, US Ksour Essef, ES Bouchemma, EGS Gafsa.

