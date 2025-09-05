Ligue arabe : Appel à un soutien renforcé pour la Palestine et condamnation des plans israéliens

L’Organisation de la Ligue des États arabes a réaffirmé son engagement en faveur de la cause palestinienne, à l’issue de la 164ᵉ session ordinaire du Conseil des ministres arabes des Affaires étrangères.

Lors d’une conférence de presse, le secrétaire général de la Ligue, Ahmed Aboul Gheit, a déclaré que les ministres arabes s’accordaient sur le fait que le plan israélien dépasse la simple guerre d’extermination et constitue une tentative de liquidation de la question palestinienne, visant le déplacement forcé du peuple palestinien et des démarches en vue de l’annexion de la Cisjordanie.

Les ministres ont insisté sur la nécessité de traiter les causes profondes du conflit, notamment à travers une solution juste et globale pour la Palestine, et ont convenu que l’action arabe future doit viser à mettre fin à la guerre israélienne contre les Palestiniens tout en préservant le projet de l’État palestinien.

Aboul Gheit a également souligné que les ministres ne comptent pas sur les accords de coopération régionale ou d’intégration tant que l’occupation israélienne des territoires arabes se poursuit et qu’il existe des menaces implicites d’annexion de nouvelles terres arabes.

Interrogé sur le soutien arabe à la Palestine à l’ONU, après la décision de l’administration américaine de refuser les visas au délégation palestinienne, le secrétaire général a indiqué que les ministres appellent les États-Unis à revoir cette décision, en cohérence avec leurs engagements internationaux. Il a précisé que des contacts individuels et collectifs seront entrepris dans les semaines à venir pour tenter d’influencer Washington et faire évoluer sa position.

