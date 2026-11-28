Ligue des Champions : Le onze probable du Club Africain

Le Club Africain se dÃ©place ce samedi au stade international du Caire pour affronter le Zamalek, Ã 17h (heure tunisienne), pour la premiÃ¨re journÃ©e du groupe B de la Ligue des champions de la CAF.

Selon la composition probable, Mouhib Chamakh garderait les buts. La dÃ©fense serait formÃ©e de Ghaith Zaalouni, Ismaila Simpara, Yassine Bouabid et Houssem Ben Ali. Oussama Chrimi, Moatez Zemzemi et Saidou Khan tiendraient le milieu, derriÃ¨re Philippe Kinzumbi, Hamza Khadhraoui et Sadok Kadida.

En face, le Zamalek, deuxiÃ¨me du championnat Ã©gyptien, reste sur cinq victoires consÃ©cutives. Un dÃ©placement pÃ©rilleux pour les Clubistes.